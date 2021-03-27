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В Национальной академии наук подвели итоги Республиканского литературного конкурса
Источник материала: ОНТ
В Национальной академии наук подвели итоги Республиканского литературного конкурса. Более тысячи произведений разных жанров: философские эссе, стихотворения, сказки, научные исследования, рассказы и даже тексты песен. Жюри приятно удивили электронные 3D-игры, а также короткометражные фильмы по оригинальным сценариям. Все работы не публиковались ранее.
Призами и грамотами отметили 200 лучших произведений. В каждом – гордость за малую родину, любовь к ее прошлому и настоящему.
Фото: БЕЛТА
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В Национальной академии наук подвели итоги Республиканского литературного конкурса. Более тысячи произведений разных жанров: философские эссе, стихотворения,...
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