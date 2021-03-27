Источник материала: ОНТ

В Национальной академии наук подвели итоги Республиканского литературного конкурса. Более тысячи произведений разных жанров: философские эссе, стихотворения, сказки, научные исследования, рассказы и даже тексты песен. Жюри приятно удивили электронные 3D-игры, а также короткометражные фильмы по оригинальным сценариям. Все работы не публиковались ранее.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «Кожны па-своему кранае душу. Кожны па-своему праз свае пачуццi, успамiны аб роднай вёсцы, горадзе, сябрах, класе гаворыць шчыра – и падбiраюць нават такiя словы, я вам скажу, что iншы раз не прыдумаеш, нават калi б хацеў».

Ульяна Фатеева, победитель конкурса в номинации «З легендаў i казак былых пакаленняў»: «Это было самое обычное повествование, просто которое шло у меня из души, из сердца, из головы – о деревне Лынтупы. Я обожаю белорусские деревни. На самом деле, все свое время я готова была бы путешествовать просто по Беларуси – была бы возможность. Потому что это идет, наверное, больше эмоционально и душевно, потому что ты понимаешь, что ты дома».

Призами и грамотами отметили 200 лучших произведений. В каждом – гордость за малую родину, любовь к ее прошлому и настоящему.

Фото: БЕЛТА

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