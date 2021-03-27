Саша Филипенко: «В балаклавы наряжаются оливки и от ветра перемен прячутся во дворах тихари»

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Известный писатель публикует тотальный диктант.





Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

«В Беларуси весна. Новым цветом зеленеют автозаки, распускается колючая проволока и готовятся зажурчать первые апрельские водометы. За стволами щебечут гайцы, в город возвращаются губопики, головастики и другие подведомственные виды. Воздух наполняется запахом перцового газа и где-то неподалеку едва слышно стучат ябатьки. В балаклавы наряжаются оливки и от ветра перемен прячутся во дворах тихари. Начинается хапун...», – пишет Саша Филипенко.