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Следственный комитет РБ возбудил дело о призывах к протестам 27 марта

27.03.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

«Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», - говорится в сообщении СК РБ.

«…лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности», - предупреждает СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых...
 
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