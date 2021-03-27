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При пожаре в Лунинце погибли два человека
Источник материала: Партизан
Диспетчеру в 2:37 позвонили и рассказали о возгорании в жилом доме, который находится на улице Гагарина.
Сотрудники МЧС (фото носит иллюстративный характер)
Спасатели обнаружили два тела — хозяйки дома 1983 г.р. и ее сожителя 1987 г.р. Пожар был ликвидирован,
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Диспетчеру в 2:37 позвонили и рассказали о возгорании в жилом доме, который находится на улице Гагарина.
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