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При пожаре в Лунинце погибли два человека

27.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Диспетчеру в 2:37 позвонили и рассказали о возгорании в жилом доме, который находится на улице Гагарина.



Сотрудники МЧС (фото носит иллюстративный характер) 

Спасатели обнаружили два тела — хозяйки дома 1983 г.р. и ее сожителя 1987 г.р. Пожар был ликвидирован, пишет belnaviny.by.  Причина возгорания неизвестна, ее предстоит выяснить специалистам. Также уточняются причины гибели.
 
 
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Диспетчеру в 2:37 позвонили и рассказали о возгорании в жилом доме, который находится на улице Гагарина.
 
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