|
Агентство Bloomberg: иридий может подвинуть биткоин
Источник материала: Партизан
Авторитетное агентство сообщает, что металл иридий может подвинуть криптовалюту биткоин.
Иридий (фото носит иллюстративный характер)
За январь 2021 года он подорожал на 131%.
Отметим, что иридий считается одним из самых редких драгоценных металлов, который добывают как побочный продукт палладия и платины.
Отметим, что биткоин за это время укрепился на 85%. При этом,
Ранее стоимость биткоина подешевела сразу на 10 процентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитетное агентство сообщает, что металл иридий может подвинуть криптовалюту биткоин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)