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В Минске начались задержания

27.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержания начались в Минске около полудня 27 марта. В этот день анонсирована акция протеста по случаю минувшего Дня Воли.



Силовики в Минске, архивное фото / Еврорадио​

Сообщается, пишет Еврорадио, о задержаниях как минимум на "Пушкинской" и на проспекте Дзержинского.

Правозащитный центр "Весна" пока не публикует сведения о задержанных.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержания начались в Минске около полудня 27 марта. В этот день анонсирована акция протеста по случаю минувшего Дня Воли.
 
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