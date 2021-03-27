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В Минске начались задержания
Источник материала: Партизан
Задержания начались в Минске около полудня 27 марта. В этот день анонсирована акция протеста по случаю минувшего Дня Воли.
Силовики в Минске, архивное фото / Еврорадио
Сообщается,
Правозащитный центр "Весна" пока не публикует сведения о задержанных.
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Задержания начались в Минске около полудня 27 марта. В этот день анонсирована акция протеста по случаю минувшего Дня Воли.
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