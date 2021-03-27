Микита Микадо: «Был бюджет на переезд сотрудников PandaDoc из Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо дал интервью ютуб-каналу «Русские норм!» с Елизаветой Осетинской. В нем он рассказал о том, насколько выросла оценка компании, сколько зарабатывает PandaDoc, а также затронул историю проекта помощи силовикам и задержания сотрудников минской команды. Расшифровку опубликовало dev.by .

О Protect Belarus и аресте сотрудников

— Мы хотели остановить насилие. Если бы я или ребята знали, что им с высокой долей вероятности угрожает опасность, они бы уехали, — говорил Микита. — У нас был бюджет на переезд из Беларуси, когда началось насилие. Но никто не предполагал, что за посты в инстаграме в Беларуси будут сажать в тюрьму людей, которые никакого отношения к этим постам не имеют.

Я сделал то, что мог сделать в тот момент (речь о проекте помощи силовикам) с максимальной эффективностью. Возможно, если бы таких людей было в 10 раз больше, вероятность того, что пострадают мои сотрудники, была бы меньше. Я никогда не хотел и не хочу приносить никого в жертву. Когда дело касается жизни людей, я не могу приносить их в жертву ради инициативы.

— Власти сообщили, чего хотят?

— Мне сказали: «Вот тебе за это. Прекращай выступать».

— После того как ты прекратил инициативу, сразу последовала реакция?

— Нет. Троих сотрудников выпустили больше через месяц и неделю после задержания. И логики здесь может и не быть. Людей, может быть, выпустили по другим причинам, может быть, по третьим. Я этого не знаю.

— Если ли какой-то обмен информацией сейчас с властью?

— Нет.

О развитии PandaDoc

По словам Микиты Микадо, за 8 лет — с момента первого раунда инвестиций до последнего — оценка компании выросла в 60 раз. На Crunchbase компанию оценивают в 100−500 миллионов долларов. Но Микита Микадо отказался уточнять, к какой цифре стоимость компании ближе.

— Сейчас компания растет с темпом 65% в год. В компании работает около 360 человек. В нашем случае рост бизнеса сопряжен с ростом команды. У нас есть команды в Беларуси, Америке, на Филиппинах. Это позволяет обеспечивать клиентскую поддержку 24/7″.

Микита Микадо рассказал, что у компании больше 22 тысяч платных пользователей. Один клиент приносит около 120 долларов. Клиенты платят каждый месяц на протяжении 5−7 лет. Выручка компании — больше 25 миллионов долларов в год.

— Полгода мы были прибыльными. Но в нашем бизнесе это не имеет значения, если у тебя большой рынок и клиент на протяжении 5 лет приносит тебе 3Х от того, что ты на него тратишь сегодня. Если стоимость привлечения клиента ниже в три раза ниже Life Time Valu (сумма доходов с одного человека за все время, которое он пользуется услугами) — это хорошо.

Dev.by напоминает: фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.

4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:

директора Дмитрия Рабцевича;

менеджера по продукту Виктора Кувшинова;

бухгалтера Юлии Шардыко;

HR Владислава Михолапа.

По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.

11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трех до десяти лет. Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам.

15 сентября Микита объявил, что приостановил проект помощи. Инициативу подхватил CEO DeepDee Ярослав Лихачевский. 23 сентября стало известно , что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого компания перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте. 11 октября директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест.

13 октября изменена мера пресечения ещё двум фигурантам дела — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап вернулись домой.

Под стражей остается менеджер по продукту Виктор Кувшинов.