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Шрайбман – о реакции отца и сына Макеев: «Все адресаты, или даже адресат, внутри страны»

27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства страны и его старшего сына на скандальное заявление МИДа.

– Кого-то шокировал, кого-то насмешил вчерашний комментарий МИД в адрес США, – пишет Артем Шрайбман. – Старший сын Владимира Макея лучше всего оценил содержание текста: «Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность».

Но здесь есть уровень и глубже, чем чувство юмора с оттенками эффекта Даннинга-Крюгера. Дело еще и в том, что в сегодняшней атмосфере внутри госаппарата все ведомства должны без передышки показывать свой пионерский задор. Тормозов нет, никто не осмелится изнутри сказать, что коллег заносит на поворотах – это прямой путь к утрате доверия.

Даже больше – провел неделю-две, не показав свою беззаветную готовность мочить врагов - становишься подозрительным. Уверен, что добрую половину нелепых уголовных дел, арестов за неправильные носки и прочих войн с антисоветским подпольем на картинах в Гродно можно смело списывать на это соцсоревнование.

Макей-старший уже сегодня заявил, что адресаты этого заявления не только за океаном, но и поближе. Абсолютно согласен. Все адресаты, или даже адресат, внутри страны.

 
Теги: Гродно
 
 
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Политический обозреватель прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства страны и его старшего сына на скандальное заявление МИДа.
 
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