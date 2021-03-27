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Журналиста Анджея Почобута перевезли на Володарку

27.03.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанного 25 марта гродненского журналиста и члена правления неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анджея Почобута поместили в СИЗО на улице Володарского в Минске.

Коллеги 27 марта передали ему передачу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Журналиста Анджея Почобута перевезли на Володарку

Почобут задержан по уголовному делу, возбужденному по ст. 130 УК (разжигание вражды). Обвинение ему пока не предъявлено, ожидается допрос в ближайшие дни.

25 марта Генпрокуратура сообщила, что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

«Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Анжелику Борис задержали 23 марта в Гродно.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Задержанного 25 марта гродненского журналиста и члена правления неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анджея Почобута поместили в СИЗО на улице Володарского...
 
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