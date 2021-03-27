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Журналиста Анджея Почобута перевезли на Володарку
Источник материала: Навiны
Задержанного 25 марта гродненского журналиста и члена правления неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анджея Почобута поместили в СИЗО на улице Володарского в Минске.
Коллеги 27 марта передали ему передачу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Почобут
25 марта Генпрокуратура сообщила, что
В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».
«Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.
Анжелику Борис
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Задержанного 25 марта гродненского журналиста и члена правления неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анджея Почобута поместили в СИЗО на улице Володарского...
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