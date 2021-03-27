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СК Беларуси обещает уголовные дела участникам акций протеста 27 марта
Источник материала: Партизан
Начальник УСК по Минску Сергей Паско сообщил, что возбуждено уголовное дело за размещение призывов в телеграм-каналах.
Как
Представитель Следственного комитета пояснил, что уголовное производство открыто на основании статьи УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он также предупредил, что к уголовной ответственности привлекут тех, кто поддастся указанным призывам и примет участие в несанкционированных мероприятиях 27 марта.
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Начальник УСК по Минску Сергей Паско сообщил, что возбуждено уголовное дело за размещение призывов в телеграм-каналах.
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