ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК Беларуси обещает уголовные дела участникам акций протеста 27 марта

27.03.2021 14:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Начальник УСК по Минску Сергей Паско сообщил, что возбуждено уголовное дело за размещение призывов в телеграм-каналах.



Как пишет БЕЛТА, речь идет о призывах участвовать 27 марта в несанкционированных акциях, которые звучат в каналах, в том числе признанных на территории страны экстремистскими.

Представитель Следственного комитета пояснил, что уголовное производство открыто на основании статьи УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он также предупредил, что к уголовной ответственности привлекут тех, кто поддастся указанным призывам и примет участие в несанкционированных мероприятиях 27 марта.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник УСК по Минску Сергей Паско сообщил, что возбуждено уголовное дело за размещение призывов в телеграм-каналах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналиста Анджея Почобута перевезли на Володарку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by