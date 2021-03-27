Беларусь приостановила импорт птицы из Чехии









Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.





пишет Политринг, там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 29 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции. По информации Государственного ветеринарного управления Чехии,Политринг, там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 29 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.





Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из Злинского и Краловеградецкого краев Чехии.