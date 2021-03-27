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Беларусь приостановила импорт птицы из Чехии
Источник материала: Партизан
Беларусь ограничивает импорт птицы из Злинского и Краловеградецкого краев Чехии из-за птичьего гриппа.
Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
По информации Государственного ветеринарного управления Чехии,
Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из Злинского и Краловеградецкого краев Чехии.
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Беларусь ограничивает импорт птицы из Злинского и Краловеградецкого краев Чехии из-за птичьего гриппа.
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