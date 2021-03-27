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Обновленный Geely GS переименован в Emgrand S

27.03.2021 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приподнятый хэтчбек Geely GS, который поступил в белорусскую продажу в начале этого года, в скором времени будет модернизирован — пока это касается версии для родного китайского рынка.


К слову, это уже не первое обновление модели — последняя модернизация датируется 2019 годом. Тогда она затронула в основном техническую начинку и оснащение машины, а в этот раз, похоже, основное внимание уделено дизайну экстерьера и оформлению интерьера. Судя по первым фотографиям, обновленный GS, который именуется как Emgrand S, получит новую решетку радиатора с вогнутыми вертикальными прутьями, более рельефный капот и переоформленные бамперы. Преобразится и корма машины (появятся новые фонари).


Но больше всего изменений — в салоне. Это измененная графика виртуальных приборов, новый селектор трансмиссии и блок климат-контроля, а также дисплей мультимедиа-системы, который теперь «возвышается» над передней панелью. Что касается техники, то известно, что базовым мотором для Emgrand S станет 1,4-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 141 л.с. в связке с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. У топ-версии, как ожидается, останется трехцилиндровый 1,5-литровый агрегат с отдачей 177 л.с.


Продажи Emgrand S на китайском рынке начнутся в апреле — больше фотографий и подробностей об обновленной «пятидверке» появятся ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
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Приподнятый хэтчбек Geely GS, который поступил в белорусскую продажу в начале этого года, в скором времени будет модернизирован.
 
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