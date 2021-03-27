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«В мое отсутствие девушка каталась на машине с другими мужчинами и выпивала с ними». Отвечает психолог
Источник материала: Tut.by
Читатель пишет о том, что однажды любимая девушка уже обманула его. Точнее, умолчала о том, что проводила время с другими мужчинами, пока он был в отъезде. Теперь он не может ей доверять и сходит с ума от ревности, но при этом не хочет расставаться. Есть ли выход, рассказывает психолог.
— Поступив в университет, начал встречаться с девушкой. Очень сильно ее люблю, и она меня. Встречались долгое время, а потом в силу личных обстоятельств, связанных со здоровьем, я вынужден был уехать на некоторое время в родной город.
Когда приехал, узнал, что ее видели с другими молодыми людьми: иногда выпивала с ними, каталась на машине. При этом скрывала всё от меня, на мои вопросы из серии «что делаешь?» отвечала, что ничего особенного.
Когда я узнал это (не от нее) и вернулся, она уверяла меня, что не хотела говорить, чтобы я «не волновался» (!), и собиралась всё рассказать, как только я приеду.
Ложь для меня всегда была табу. Я стараюсь не врать окружающим и не могу общаться с теми, кто врет мне. Мы расстались, при этом она многократно пыталась всё вернуть, уверяла меня, что ничего не было (это просто общение), что любит только меня и ей никто больше не нужен.
Я начал проводить время в разных компаниях, делать всё, чтобы как можно скорее забыть ее и эту боль внутри. Но у меня никак это не получалось. У нее тоже. Она снова и снова находила меня и говорила, что всё это ошибка, что она не может без меня жить.
В итоге мы снова начали встречаться, она пообещала, что подобного никогда больше не произойдет. Мне очень хорошо с ней, но при этом мысли о ее возможной измене не покидают мою голову. Я и раньше часто ревновал ее по пустякам. После быстро успокаивался, потому что понимал, что у меня нет для этого никаких оснований. Сейчас же я не могу полностью верить ей. Если человек раз обманул тебя, глядя в глаза, сможет снова.
Я стал ревновать ее еще больше, понимая, что, возможно, у меня и правда есть причины для ревности. Очень хочу быть с ней, но эти чувства и мысли пожирают меня изнутри. Я не знаю, как мне сейчас поступить. Очень надеюсь на вашу помощь.
Комментарий психолога:
— Я понимаю ваши чувства, вы сейчас находитесь в очень подвешенном состоянии: остаться с человеком, которому больше не доверяете, который уже раз обманул, либо уйти и остаться без этого человека и без тех положительных эмоций, которые девушка вызывает у вас.
Так или иначе — выбор придется делать, потому что состояние неопределенности выматывает, истощает гораздо больше, чем любое принятое вами решение. Если вы расстанетесь — да, будет определенный период проживания разрыва, который потребует времени и ваших сил, но у вас будет шанс начать все с начала с другой девушкой, попробовать построить новые отношения с чистого листа. Правда, и там никто не дает гарантии, что между вами всё будет максимально честно и прозрачно. ⠀
Если вы решите остаться в этих отношениях — придется простить ее, чтобы эти мысли перестали вас тревожить. Ревность, которую вы испытываете, имеет несколько причин:
Что можно делать в ситуации, когда вы понимаете, что ревность мешает жить:
Важные моменты, которые заслуживают внимания конкретно в вашей истории:
Подумайте над этим и примите то решение, которое вам ближе.
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«В мое отсутствие девушка каталась на машине с другими мужчинами и выпивала с ними». Отвечает психолог
Читатель пишет о том, что однажды любимая девушка уже обманула его. Точнее, умолчала о том, что проводила время с другими мужчинами, пока он был в отъезде. Теперь он...
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