«В мое отсутствие девушка каталась на машине с другими мужчинами и выпивала с ними». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читатель пишет о том, что однажды любимая девушка уже обманула его. Точнее, умолчала о том, что проводила время с другими мужчинами, пока он был в отъезде. Теперь он не может ей доверять и сходит с ума от ревности, но при этом не хочет расставаться. Есть ли выход, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Поступив в университет, начал встречаться с девушкой. Очень сильно ее люблю, и она меня. Встречались долгое время, а потом в силу личных обстоятельств, связанных со здоровьем, я вынужден был уехать на некоторое время в родной город.

Когда приехал, узнал, что ее видели с другими молодыми людьми: иногда выпивала с ними, каталась на машине. При этом скрывала всё от меня, на мои вопросы из серии «что делаешь?» отвечала, что ничего особенного.

Когда я узнал это (не от нее) и вернулся, она уверяла меня, что не хотела говорить, чтобы я «не волновался» (!), и собиралась всё рассказать, как только я приеду.



Фото: pinterest.com

Ложь для меня всегда была табу. Я стараюсь не врать окружающим и не могу общаться с теми, кто врет мне. Мы расстались, при этом она многократно пыталась всё вернуть, уверяла меня, что ничего не было (это просто общение), что любит только меня и ей никто больше не нужен.

Я начал проводить время в разных компаниях, делать всё, чтобы как можно скорее забыть ее и эту боль внутри. Но у меня никак это не получалось. У нее тоже. Она снова и снова находила меня и говорила, что всё это ошибка, что она не может без меня жить.



Фото: unsplash.com

В итоге мы снова начали встречаться, она пообещала, что подобного никогда больше не произойдет. Мне очень хорошо с ней, но при этом мысли о ее возможной измене не покидают мою голову. Я и раньше часто ревновал ее по пустякам. После быстро успокаивался, потому что понимал, что у меня нет для этого никаких оснований. Сейчас же я не могу полностью верить ей. Если человек раз обманул тебя, глядя в глаза, сможет снова.

Я стал ревновать ее еще больше, понимая, что, возможно, у меня и правда есть причины для ревности. Очень хочу быть с ней, но эти чувства и мысли пожирают меня изнутри. Я не знаю, как мне сейчас поступить. Очень надеюсь на вашу помощь.

Комментарий психолога:



Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений»

— Я понимаю ваши чувства, вы сейчас находитесь в очень подвешенном состоянии: остаться с человеком, которому больше не доверяете, который уже раз обманул, либо уйти и остаться без этого человека и без тех положительных эмоций, которые девушка вызывает у вас.

Так или иначе — выбор придется делать, потому что состояние неопределенности выматывает, истощает гораздо больше, чем любое принятое вами решение. Если вы расстанетесь — да, будет определенный период проживания разрыва, который потребует времени и ваших сил, но у вас будет шанс начать все с начала с другой девушкой, попробовать построить новые отношения с чистого листа. Правда, и там никто не дает гарантии, что между вами всё будет максимально честно и прозрачно. ⠀

Если вы решите остаться в этих отношениях — придется простить ее, чтобы эти мысли перестали вас тревожить. Ревность, которую вы испытываете, имеет несколько причин:



Фото: pinterest.com

неуверенность в себе (в моей практике — наиболее частая причина). Боюсь, что он (а) найдет кого-то получше (ведь всегда же есть кто-то моложе, успешнее, богаче, красивее). Это происходит из-за постоянного сравнения себя с другими, из-за неверия в собственную уникальность, ценность, в то, что вас любить можно просто за то, что вы такой, какой есть;

опыт из прошлого. Когда-то в вашей жизни уже были предательства, измены, и теперь вы подозреваете всех и вся;

нет четких границ в отношениях. Вы не договорились (и продолжаете молчать) о том, что для вас неприемлемо, что вас ранит в поведении партнера — например, флирт, переписки, лайки другим, поздние возвращения домой и т. д.;

чувство собственничества. Где-то в глубине души, вы полагаете, что ваш партнер — ваша собственность и должен принадлежать вам безраздельно, и его тело, и мысли, и чувства, и его время, целиком и полностью.

Что можно делать в ситуации, когда вы понимаете, что ревность мешает жить:

работать над собой. Повышая свою уверенность, стабилизируя самооценку, принимая ощущение собственной значимости, уникальности, отказываясь от сравнения себя с другими (какой в этом смысл?), вы постепенно перестаете тревожиться и переживать, что он (а) найдет кого-то получше. И, что самое интересное, партнер начинает более явно ценить вас, смотреть на вас совсем по-другому. Ведь на самом деле людей, по-настоящему уверенных в себе, крайне мало;

взрослеть. И осознавать, что другой человек не может вам принадлежать, что он имеет право на собственное пространство, время, интересы и увлечения;

говорить. И обозначать границы. Понимать и озвучивать, что вам нравится/не нравится в отношениях, что вас ранит или беспокоит. В спокойном, доверительном разговоре говорить про себя и задавать вопросы партнеру;

отработать прошлый опыт. Отпустить прошлые обиды, разобраться с текущими страхами и тревогами.

Важные моменты, которые заслуживают внимания конкретно в вашей истории:

Девушка хочет быть с вами, она не готова все рвать и расставаться, а это хороший фундамент, чтобы пробовать строить отношения дальше, не убегая от проблем, сложностей и конфликтов, которые неизменно возникают в любой паре. Вы не думали о том, почему она не сказала сразу про те встречи? Возможно, потому что знала, чувствовала вашу сильную ревность и предполагала взрыв эмоций. Когда постоянно опасаешься всплеска негативных эмоций со стороны партнера, очень сложно быть абсолютно искренним.

Подумайте над этим и примите то решение, которое вам ближе.