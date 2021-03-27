Очереди на границе: белорусы работают штатно, литовцы – пока вручную

Источник материала: Sputnik Беларусь

На белорусско-литовской границе сохраняются большие очереди грузовых автомобилей. Ситуация возникла с началом масштабной реконструкции в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"). Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления . Литовцы продолжают оформлять грузовики вручную.

По данным Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков, работы по устранению неполадок отложены до понедельника, сообщает Sputnik Литва.

"Белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие пункты пропуска", - сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Пока литовцы работают вручную

Как рассказал Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский, от коллег на запросы поступает стандартный ответ: "Пока работаем вручную".

В свою очередь белорусская сторона предприняла все меры для того, чтобы ускорить проведение контрольных процедур, в частности, усилены смены пограничных нарядов.

"На белорусской стороне все работает штатно. Тем не менее, водители уже оформленных фур ожидают запуска на сопредельную сторону по восемь часов. Остальным приходится ожидать в очереди, когда территория пунктов пропуска освободится", - пояснил Бычковский.

Пропускная способность значительно уменьшилась

Кроме того, он высказал сожаление, что невыполнение литовской стороной договоренности с белорусскими коллегами может осложнять работу электронной очереди в пункте пропуска "Котловка" ("Лавришкес") – удобного сервиса, которым пользуются грузоперевозчики.

"Из-за сбоев на литовской стороне теряется смысл заблаговременной регистрации транспортных средств в очереди. Эта процедура автоматически сокращала время ожидания на границе, так как водители могли приезжать к назначенному часу. Очереди заметно сокращались, потоки были интенсивнее. Сейчас грузовики все равно стоят очень долго", - рассказал Антон Бычковский.

По данным ГПК, пропуск автотранспортных средств на белорусско-литовской границе в последние дни существенно уменьшился.

"За последние сутки ни один международный пункт пропуска с литовской стороны не выполнил нормы пропускной способности на 100%", - отметил представитель ГПК.

Как сообщает литовская сторона, работы по реконструкции пункта пропуска завершатся во втором квартале 2023 года.

Дорога через "Каменный Лог" ("Мядининкай") – самое востребованное направление на белорусско-литовской границе. По ней осуществляется регулярное транзитное движение грузового автотранспорта, выполняющего международные перевозки к специализированным портам Клайпеды, Вентспилса, Калининграда и страны Евросоюза.