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На «Гродно Азот» остановились сразу несколько цехов

27.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока непонятно, это ЧП или очередные "плановые ремонтные работы".

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На ОАО «Гродно Азот» второй раз за месяц вышла из строя система управления цеха «Метанол». На производстве снова отсутствует водород.

Об этом Charter97.org сообщили работники предприятия.

Из-за случившегося остановлены цеха «Циклогесанон», «Гидроксиламинсульфат» и другие потребители водорода.

«Что это: саботаж, или штрейхбрекеры не справляются со своими обязанностями?», — задаются вопросом бастующие сотрудники ОАО «Гродно Азот».
 
Теги: Гродно
 
 
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Пока непонятно, это ЧП или очередные "плановые ремонтные работы".
 
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