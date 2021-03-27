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На «Гродно Азот» остановились сразу несколько цехов
Источник материала: Партизан
Пока непонятно, это ЧП или очередные "плановые ремонтные работы".
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На ОАО «Гродно Азот» второй раз за месяц вышла из строя система управления цеха «Метанол». На производстве снова отсутствует водород.
Об этом Charter97.org
Из-за случившегося остановлены цеха «Циклогесанон», «Гидроксиламинсульфат» и другие потребители водорода.
«Что это: саботаж, или штрейхбрекеры не справляются со своими обязанностями?», — задаются вопросом бастующие сотрудники ОАО «Гродно Азот».
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Пока непонятно, это ЧП или очередные "плановые ремонтные работы".
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