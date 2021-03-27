На «Гродно Азот» остановились сразу несколько цехов

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На ОАО «Гродно Азот» второй раз за месяц вышла из строя система управления цеха «Метанол». На производстве снова отсутствует водород.





сообщили работники предприятия. Об этом Charter97.orgработники предприятия.





Из-за случившегося остановлены цеха «Циклогесанон», «Гидроксиламинсульфат» и другие потребители водорода.





«Что это: саботаж, или штрейхбрекеры не справляются со своими обязанностями?», — задаются вопросом бастующие сотрудники ОАО «Гродно Азот».