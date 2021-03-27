Атака на поляков будет стоить дорого

передает Белсат , что это не интересно, просто во времена пандемии и царящей в мире депрессии не многие хотят каждый день слышать о тюрьмах, репрессиях, избиениях людей, насилии или, тем более, ужасных пытках. С августа белорусская тема в польских СМИ в начале уходила на второй план, позже на третий, а до недавнего времени о Беларуси почти ничего не было слышно. Дело не в том,, что это не интересно, просто во времена пандемии и царящей в мире депрессии не многие хотят каждый день слышать о тюрьмах, репрессиях, избиениях людей, насилии или, тем более, ужасных пытках.

Надо понимать, что в Польше не государство определяет медийные тренды, а, в основном, именно частные СМИ. А они как раз руководствуются настроениями людей – делаются соответствующие социологические исследования, которые показывают, что интересует читателя или зрителя, а что не совсем.

Поляков сегодня интересует в первую очередь то, как они будут жить во время пандемии и что будет после нее, экономический кризис, его последствия.









Портреты председателя СПБ Анжелики Борис и журналиста, члена Совета СПБ Анджея Почобута на фасаде президентского дворца в Варшаве. Фото: Stanisław Dziemianko/facebook





И Польша не исключение, так как жители стран Западной Европы о Беларуси вообще из большего узнали только после прошлых выборов. Да и интерес был мимолетным – пока были многотысячные протесты, улица, лилась кровь. Еще неделю назад казалось, что если ничего существенного и переломного в Беларуси в ближайшем будущем не произойдет, многотысячных протестов или массовых забастовок, белорусская тема притихнет, о режиме в европейских столицах начнут забывать, да и о серьезных санкциях не будет речи. Особенно в условиях, когда другие проблемы доминируют в Европе – нехватка прививок, третья и очень болезненная волна пандемии.





Лукашенко явно начал переживать недостаток внимания. Поэтому решил посадить за решетку руководителей крупнейшей польской организации в стране – Союза поляков в Беларуси. Среди них Анжелика Борис и Анджей Почобут, люди, которые лично знают польского президента, главу правительства, многих министров, редакторов крупнейших СМИ. И время подобрали идеальное – как раз перед саммитом Европейского совета (высший политический орган ЕС), который начался в четверг.





На Беларуси там не собирались акцентировать внимание (на повестке дня были, кроме прочего, отношения с РФ, прививки, пандемия), но Лукашенко все же туда влез. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий вспомнил и о задержанных поляках, и о репрессиях, и политза юченных.





Активно н ал действовать и польский президент Анджей Дуда, провел переговоры уже с руководством ОБСЕ, ООН и Совета Европы. Но скорее всего, на заявлениях западных политиков и международных организаций дело не закончится.









После обыска в офисе Союза поляков в Гродно. Ирена Валюсь, заместитель председателя организации. 25 марта, Гродно. Фото: Белсат





Для Польши это приоритет, и действия Минска очень возмутили Варшаву. Польское руководство прекрасно понимает, что Лукашенко решил взять заложников и, скорее всего, будет требовать что-то взамен. Но торговать с диктатурой (например, через отмежевание поддержки свободных СМИ или демократического сообщества) – дело очень рискованное, и трудно даже представить, что кто-то из польских политиков или чиновников отважится на такой шаг. На дипломатию также не приходится рассчитывать, особенно в условиях, когда Минск выгнал уже большинство польских дипломатов.





Остаются санкции, болезненные. В четверг глава польского правительства заявил, что уже во время саммита Европейского совета предложит Литве и Латвии «ограничение перемещения товаров» через границу. Если Варшава договорится с Вильнюсом и Ригой, это будет беспрецедентный шаг и сильнейший из всех, которые Запад сделал с начала массового террора против белорусов.





В такой ситуации Лукашенко придется договариваться. Товарооборот Польши с Беларусью – 3 млрд долларов. Для Польши это ничто, по сравнению с почти 100-миллиардным товарооборотом хотя бы с той же Германией. Варшава переживет.





Но переживет ли Минск, если торговые связи со странами ЕС полностью заблокируют, если Варшава не уступит и пойдет на беспрецедентные шаги? А что скажет Москва Лукашенко, если Минск в ответ заблокирует границу в другую сторону и многокилометровые пробки из российских фур станут на границе? А похоже, что Польша не уступит. Товарооборот Беларуси с ЕС в прошлом году составил почти 12 млрд долларов. Вопрос риторический.











