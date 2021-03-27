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"Правда тела". Как изменить питание, чтобы накачать мышцы и похудеть

27.03.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Как изменить питание, чтобы накачать мышцы и похудеть

Существует ли "углеводное окно", когда можно есть что угодно? Когда и что лучше есть (и всегда ли работает правило про "грамм белка на килограмм веса человека")? На главные вопросы о "рационе физкультурника" отвечает спортивный диетолог, нутрициолог Андрей Золотарев. 

© Sputnik / Сергей Пушкин
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01:50 Для начала нужно понять, готов ли ваш организм

06:25 Почему первым делом нужно исключить из питания фастфуд, и чем плох гамбургер из таких ресторанов

10:50 За какое время ДО и ПОСЛЕ тренировки нужно есть

11:40 Зачем в Америке в профессиональных залах кросс-фита стоят бочки

12:35 Что лучше съесть за пару часов до тренировки (если собираетесь не просто стоять рядом с тренажером)

14:12 Можно ли заниматься фитнесом или бегать натощак

16:30 Тренировка вечером: ужинаем до или после?

18:37 Углеводное окно: миф или нет, и для кого оно работает

20:44 Нужны ли сахарозаменители и другие "более правильные" продукты

24:35 Сочетается ли спортивный образ жизни с алкоголем, и можно ли пить перед тренировкой

28:37 Нужны ли БАДы, протеиновые коктейли и жиросжигатели

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