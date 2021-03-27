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Управленец: «Ничто так не развращает, как постоянная маленькая зарплата»

27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Александр Малашко указывает на неправильные подходы в белорусском бизнесе.

Управленец: «Ничто так не развращает, как постоянная маленькая зарплата»

— Если раньше хоть кто-то занимался экономикой в Беларуси, то сейчас я вообще не вижу, чтобы кто-то ею занимался. По привычке кто-то что-то пишет, кто-то о чем-то рапортует, — отметил на Примусе директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко.

Бизнесмен объясняет экономический обвал в стране изначально неправильным подходом и отсутствием цели.

— У любого бизнеса должны быть разработаны цель, стратегия, какой-то план. У белорусского бизнеса нет целей, нет стратегии и планов, зато мы готовимся к войне на своей территории.

Мы не умеем создавать деньги. Нам обязательно надо взять деньги, освоить их и, может быть, когда-нибудь в 2035 году вернуть. Можно ли это назвать бизнесом?

Если взять традиционный подход, то бизнес ориентирован на создание прибыли. Но у нас об этом не идет разговор. У нас цель бизнеса в том, чтобы освоить ресурсы и трудоустроить население за зарплату хотя бы 500 тысяч, — делает вывод эксперт.

Отсутствие базовой цели зарабатывать деньги приводит к увеличению долгов, указывает Александр Малашко.

— Ничто так не развращает, как постоянная маленькая зарплата. А у нас вся система построена на том, чтобы 50% населения получали  500 рублей и молчали. Люди набрали кредитов и боятся, что останутся даже без этих 500 рублей. При этом количество компаний, которые зарабатывают реальные деньги, очень мало и оно сокращается.

 
 
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Александр Малашко указывает на неправильные подходы в белорусском бизнесе.
 
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