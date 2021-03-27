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В районе площади Бангалор задерживают прохожих

27.03.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центре Минска начались единичные задержания. Силовики хватают обычных прохожих или тех, кто ждет транспорта на остановках.

В районе площади Бангалор задерживают прохожих
Фото @motolkohelp

Портал TUT.by сообщает о задержании своего редактора Анны Калтыгиной. Она также была задержана на площади Бангалор. Она сегодня не работала, уточнили БелаПАН ее коллеги. Где сейчас находится Калтыгина, неизвестено. 

По информации очевидцев, задержания проводились у станций метро «Академия наук» и «Пушкинская», еще несколько человек задержано в районе площади Бангалор — на улице Богдановича и во дворах жилых домов.

К площади Бангалор стянуто много спецтехники, парк патрулируют силовики. Возле ТЦ «Европа» собираются люди.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В центре Минска начались единичные задержания. Силовики хватают обычных прохожих или тех, кто ждет транспорта на остановках.
 
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