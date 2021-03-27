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Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

27.03.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В районе площади Бангалор в Минске около 14:30 наблюдается скопление силовиков, передает БелаПАН.

Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

В частности, автозаки стоят на улице Карастояновой позади парка Дружбы народов, один автозак находится на самой площади Бангалор, автозаки также стоят на улицах Богдановича и Кульман.

Вокруг парка курсируют микроавтобусы с тонированными стеклами, за рулем которых сидят молодые мужчины спортивного вида с масками на лицах.

На улице Богдановича между домами, распложенными неподалеку от ресторана «Макдональдс», стоят группами сотрудники ОМОНа.

По самому парку Дружбы народов курсируют милицейские патрули, там гуляют люди с детьми.

Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

Фактически все дороги, ведущие к площади Бангалор, перекрыты еще за несколько километров. В частности, закрыт перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова, улица Орловская в районе Дворца Независимости, перекресток улицы Богдановича и Некрасова.

В целом колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены по всему центру Минска. На некоторых улицах силовики останавливают прохожих, проверяют рюкзаки и телефоны. Зафиксированы точечные задержания.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе площади Бангалор в Минске около 14:30 наблюдается скопление силовиков, передает БелаПАН.
 
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