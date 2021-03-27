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МВД РБ подтверждает задержания на акциях протеста в субботу

27.03.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ГУВД Мингорисполкома подтвердило задержания граждан в субботу, 27 марта 2021 года, которые по мнению карателей участвуют в несанкционированных акциях протеста в субботу.

"Несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, которую цитирует Интерфакс.

Тем временем, tut.by сообщил о задержании редакторов Анны Калтыгиной и Галины Уласик.

На момент подготовки сообщения, в соцсетях прошли сообщения о том, что силовики утроили массовый хапун в сквере рядом с «Ригой» на Сурганова.

 
 
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ГУВД Мингорисполкома подтвердило задержания граждан в субботу, 27 марта 2021 года, которые по мнению карателей участвуют в несанкционированных акциях протеста в...
 
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