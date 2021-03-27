











29 марта новичок отправится с командой на сборы в Тихиничи.





Ивулин родился 10 августа 1992 года в Орше. Занимался футболом, выпускник оршанской СДЮШОР-2. Выступал за команду "Орша-2" в чемпионате Витебской области. Окончил Институт журналистики БГУ, выступал за команду вуза с 2012 по 2017 год, был капитаном. Журналист интернет-портала "Трибуна" и автор видеоблога "ЧестнОК". Сотрудничество Александра с "Крумкачамi" — часть нового масштабного проекта, сообщает пресс-служба "воронов".











