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Блогер Александр Ивулин подписал профессиональный контракт игрока с "Крумкачамі"

27.03.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный журналист и блогер Александр Ивулин подписал профессиональный контракт игрока с "Крумкачамі" (Д2).




29 марта новичок отправится с командой на сборы в Тихиничи.

Ивулин родился 10 августа 1992 года в Орше. Занимался футболом, выпускник оршанской СДЮШОР-2. Выступал за команду "Орша-2" в чемпионате Витебской области. Окончил Институт журналистики БГУ, выступал за команду вуза с 2012 по 2017 год, был капитаном. Журналист интернет-портала "Трибуна" и автор видеоблога "ЧестнОК". Сотрудничество Александра с "Крумкачамi" — часть нового масштабного проекта, сообщает пресс-служба "воронов".
 
 
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Известный журналист и блогер Александр Ивулин подписал профессиональный контракт игрока с "Крумкачамі" (Д2).
 
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