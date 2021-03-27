Гостиница «Гродно» превратилась в долгострой, но китайцы не отказываются от нее









передает hrodna.life. Сейчас у собственников нет денег на реконструкцию, но от недвижимости они не отказываются,hrodna.life.





23 марта 2021 года во время прямого эфира с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником его заместитель Виталий Немера сказал, что между городом и инвестором было заключено дополнительное соглашение. По нему срок реализации проекта продлили до середины 2022 года. Ведутся переговоры по возобновлению строительно-монтажных работ на объекте.





«Они не отказываются. Согласно проекту в реконструкцию они вкладывают бюджетные деньги Китая. На сегодняшний день финансирование им не подтверждают, но работа в этом направлении идет», — рассказал Виталий Немера.





История вопроса





Главный гостиничный символ нашего города — гостиница «Гродно» — с марта 2016 года принадлежит китайской ООО «Торгово-промышленная корпорация “Цюань Шэн”» из провинции Ганьсу. Шестнадцатиэтажное здание обошлось бизнесменам из Поднебесной более чем в 3,1 миллиона долларов. Ещё около 15 миллионов они намерены вложить в реконструкцию.









По планам, сдадут гостиничный комплекс Echeng с бизнес-центром, ресторанами, фитнес-центром, баром и ночным клубом. На первом этаже будут холл для ожидания и отдыха, лобби-бар и стойки регистрации, на втором — ресторан на 60 мест. Третий этаж — технический (как и подвал). С четвёртого по седьмой займут офисы и два конференц-зала, с восьмого по четырнадцатый — 110 гостиничных номеров.





В начале 2018 года вывезли строительный мусор, демонтировали старые коммуникации и окна. Через год начался монтаж новых окон — 200 комплектов поставила гродненская компания «Терразит-Плюс». И с тех пор работы в здании на улице Поповича остановились. Истекли и озвученные ранее сроки завершения работ.





Гродненскими властями было принято решение продлить конечные сроки ввода здания в эксплуатацию до лета 2022 года.