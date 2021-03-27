ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержаны главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан

27.03.2021 16:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.

Задержаны главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан

Как сообщает телеграм-канал «Нашай нівы», машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего омоновец сопроводил его в автозак.

Ранее в районе площади Бангалор были задержаны редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД РБ подтверждает задержания на акциях протеста в субботу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by