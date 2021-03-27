Задержаны главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан

В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.





Как сообщает телеграм-канал «Нашай нівы», машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего омоновец сопроводил его в автозак.