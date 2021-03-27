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Задержаны главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан
Источник материала: Навiны
В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.
Как сообщает телеграм-канал «Нашай нівы», машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего омоновец сопроводил его в автозак.
Ранее в районе площади Бангалор были
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В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан.
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