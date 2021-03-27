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Возобновлено движение транспорта в районе площади Бангалор

27.03.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 15:00 движение транспорта в районе площади Бангалор, которое было перекрыто ГАИ на протяжении примерно получаса, вновь было открыто, сообщает БелаПАН.

Возобновлено движение транспорта в районе площади Бангалор

Вдоль парка Дружбы Народов, который прилегает к площади Бангалор, по-прежнему находятся автозаки. По улицам ходят патрули силовиков, в том числе в касках и бронежилетах.

Автомобили периодически сигналят на прилегающих к площади Бангалор в Минске улицах, гуляющие люди их приветствуют.

По прилегающим к площади Бангалор улицам гуляют люди без какой-либо символики. В связи с этим оценить, являются ли они участниками акции, невозможно.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Около 15:00 движение транспорта в районе площади Бангалор, которое было перекрыто ГАИ на протяжении примерно получаса, вновь было открыто, сообщает БелаПАН.
 
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