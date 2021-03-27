В Беларуси протестная активность приближена к нулю, заявили в МВД









пишет Sputnik. В Беларуси протестная активность приближена к нулю, сообщил в субботу Telegram-канал силового ведомства,Sputnik.





В МВД также опровергли информацию о "массовых задержаниях на Бангалор", добавив, что в столице "замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой". Протестующих доставили в РОВД.





Также в МВД сообщили о задержании в некоторых районах Минска лиц с колюще-режущими предметами и пистолетами, подробности о них в ведомстве пообещали рассказать позднее.





Уголовное дело за призывы к протестам

В субботу стало известно о возбуждении уголовного дела по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта, дело возбуждено УСК по Минску. Речь идет в том числе об интернет-ресурсах, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими.





В СК предупредили, что лица, которые последуют за призывами и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.





Столичная милиция в субботу несет службу в усиленном режиме из-за призывов оппозиции к несанкционированным акциям протеста.





Предотвращен теракт

Накануне президент Александр Лукашенко в ходе встречи с экс-послом России, госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым сообщил о том, что правоохранительным органам удалось предотвратить террористический акт. Сотрудники МВД задержали готовившего атаку человека и передали его КГБ.





По информации Telegram-канала МВД, в ночь на 26 марта белорусская милиция предотвратила два теракта в Минске и Печах, которые хотел совершить 35-летний житель Пинского района.















