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Задержаны редакторы TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также сотрудники «Нашай Нівы»

27.03.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 марта в Минске задержали редакторов TUT.BY Анну Калтыгину и Галину Уласик. Они находились в районе площади Бангалор и ели в одном из заведений общепита, пишет TUT.BY. Также задержали главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича, фотографа издания Надежду Бужан и репортера Катерину Карпицкую.



Слева — Галина Уласик, справа — Анна Калтыгина. Фото: Радыё Свабода, личный архив

Анну Калтыгину задержали около 14.20 и отвели в автозак. Галину Уласик — на полчаса позже, в 14.50. Анна и Галина ели в одном из заведений общепита рядом с площадью Бангалор.

Пока неизвестно, по какой причине задержаны редакторы и где именно они находятся. Мы обновим материал, если узнаем подробности.

Позже стало известно, что в районе площади Бангалор задержаны главный редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан. Само издание сообщило, что их машину остановили гаишники, а после журналистов отвели в автозак. Также в районе площади Бангалор задержана репортер издания Катерина Карпицкая.
 
Теги: Минск
 
 
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27 марта в Минске задержали редакторов TUT.BY Анну Калтыгину и Галину Уласик. Они находились в районе площади Бангалор и ели в одном из заведений общепита, пишет TUT.BY....
 
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