Задержаны редакторы TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также сотрудники «Нашай Нівы»









Слева — Галина Уласик, справа — Анна Калтыгина. Фото: Радыё Свабода, личный архив





Анну Калтыгину задержали около 14.20 и отвели в автозак. Галину Уласик — на полчаса позже, в 14.50. Анна и Галина ели в одном из заведений общепита рядом с площадью Бангалор.





Пока неизвестно, по какой причине задержаны редакторы и где именно они находятся. Мы обновим материал, если узнаем подробности.





Позже стало известно, что в районе площади Бангалор задержаны главный редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан. Само издание сообщило, что их машину остановили гаишники, а после журналистов отвели в автозак. Также в районе площади Бангалор задержана репортер издания Катерина Карпицкая.



