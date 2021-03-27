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Задержаны редакторы TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также сотрудники «Нашай Нівы»
Источник материала: Партизан
27 марта в Минске задержали редакторов TUT.BY Анну Калтыгину и Галину Уласик. Они находились в районе площади Бангалор и ели в одном из заведений общепита,
Слева — Галина Уласик, справа — Анна Калтыгина. Фото: Радыё Свабода, личный архив
Анну Калтыгину задержали около 14.20 и отвели в автозак. Галину Уласик — на полчаса позже, в 14.50. Анна и Галина ели в одном из заведений общепита рядом с площадью Бангалор.
Пока неизвестно, по какой причине задержаны редакторы и где именно они находятся. Мы обновим материал, если узнаем подробности.
Позже стало известно, что в районе площади Бангалор задержаны главный редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан. Само издание сообщило, что их машину остановили гаишники, а после журналистов отвели в автозак. Также в районе площади Бангалор задержана репортер издания Катерина Карпицкая.
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27 марта в Минске задержали редакторов TUT.BY Анну Калтыгину и Галину Уласик. Они находились в районе площади Бангалор и ели в одном из заведений общепита, пишет TUT.BY....
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