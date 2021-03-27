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Карач требует от Тихановской встречи с 10 лидерами оппозиции. Один из них, Халезин: Меня даже не спросили

27.03.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ольга Карач выступила в Фейсбуке с открытым письмом к Светлане Тихановской. Она требует провести «личную встречу лидеров демократических сил». Для чего?



Во-первых, чтобы опровергнуть пропаганду, которая пытается убедить белорусский народ в том, что демократические силы не могут найти консенсус, а занимаются только интригами.

Во-вторых, по мнению Карач, пишет НН, Тихановская должна использовать свой мандат, чтобы более плотно объединить все группы и инициативы.

Кто же должен принять участие в такой встрече?

1. Светлана Тихановская

2. Павел Латушко
3. Вероника и Валерий Цепкало
4. Вадим Прокопьев
5. Ольга Карач
6. Алесь Беляцкий
7. Николай Халезин
8. Сергей Дылевский
9. Игорь Макар
10. Владимир Мацкевич
11. Олег Моисеев.

Первым на инициативу отреагировал руководитель «Свободного театра» Николай Халезин.

Он заявил, что его включили в список без его согласия. На сегодня Халезину достаточно коммуникации с штабом Тихановской, НАУ и Координационным советом, причем эта координация происходит без посредников. Халезин надеется, что так будет и впредь.

«Хочу особо отметить, что я не ставлю под сомнение лидерство Светланы Тихановской, за которую проголосовало большинство беларусов. Считаю, что любые попытки внесения раскола в первую очередь сказываются на людях, находящихся сегодня в Беларуси, которые вынуждены жить в сложнейших условиях диктаторского прессинга. Ответственным политикам и общественным деятелям следует это учитывать в первую очередь, инициируя те или иные процессы», — написал он.

Ольга Карач, которая живет в Вильнюсе уже почти десять лет, с недавнего времени пытается подсидеть Светлану Тихановскую. Агрессивную кампанию против команды Тихановской она начала в январе этого года.
 
 
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Ольга Карач выступила в Фейсбуке с открытым письмом к Светлане Тихановской. Она требует провести «личную встречу лидеров демократических сил». Для чего?
 
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