ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Читатели заметили в Минске необычный броневик. Рассказываем, что за он

27.03.2021 16:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня на улицах Минска, кроме привычных водометов, автомобилей системы «Рубеж» и другой привычной уже спецтехники, читатели заметили бронированный автомобиль, которого раньше на улицах города не видели. Речь о спецавтомобиле «Защитник». Рассказываем, что это за машина.

«Защитник» — изделие Госкомвоенпрома Беларуси. Разработчик и изготовитель — ОАО «140-й ремонтный завод» из Борисова, специализирующийся на капитальном ремонте и модернизации бронетанковой техники. Также у предприятия есть собственные разработки, среди которых броневики «Кайман», снегоболотоходы «Пегас» и другие.

Читатели заметили в Минске необычный броневик. Рассказываем, что за он

Официально «Защитник» называют «транспортным средством многоцелевого назначения». По сути, это высокозащищенный бронеавтомобиль для спецподразделений силовых структур, главная сфера применения которого — противостояние хорошо вооруженным террористам.

В основе — полноприводное шасси грузовика МАЗ-631708 с установленным на раму цельнометаллическим сварным корпусом, обеспечивающим защиту 4-го класса. Броневая защита стекол и лобовой проекции — 5-го класса. Важный нюанс заключается в том, что это MRAP-броневик, то есть военная машина, экипаж которой защищен от подрыва на противотанковых минах, дистанционно управляемых фугасах и тому подобного. Штатный экипаж — 14 бойцов.

Строго говоря, нынешний выезд на улицы Минска не первый. Впервые эта машина была представлена два года назад на выставке Milex'2019 в Минске, а затем принимала участие в военном параде 9 мая 2020 года.

Читатели заметили в Минске необычный броневик. Рассказываем, что за он

Так что с учетом перегона на позапрошлогоднюю выставку выставку и репетиций прошлогоднего парада с самим парадом минчане могли видеть этот броневик неоднократно. Но в «боевом» режиме эта техника на улицах столицы впервые. Также в открытых источниках отсутствует информация о том, какому из спецподразделений принадлежит «Защитник».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на улицах Минска, кроме привычных водометов, автомобилей системы «Рубеж» и другой привычной уже спецтехники, читатели заметили бронированный автомобиль,...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК хочет признать редакцию телеграм-канал Степана Путило «иностранной экстремистской организацией» и запретить ее на территории Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by