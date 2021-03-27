СК хочет признать редакцию телеграм-канал Степана Путило «иностранной экстремистской организацией» и запретить ее на территории Беларусь

Источник материала: Onliner

Управление СК по Минску сегодня заявило о том, что продолжает расследовать уголовное дело по факту деятельности телеграм-канала Степана Путило. Сегодня УСК заявило, что усматривает в деятельности этого канала признаки иностранной экстремистской организации.

«В ходе изучения информации, размещенной в указанных интернет-ресурсах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, — говорится в сообщении УСК по Минску. — Полученные результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия.

Согласно материалам дела, Степан Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Помимо описанного, они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах.

Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремисткой организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь. Материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения».