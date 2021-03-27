Микита Микадо: «Теперь я уже знаю, с кем мы имеем дело»

Источник материала: Салiдарнасць

Сооснователь PandaDoc рассказал, почему не смог остаться равнодушным к происходящему на родине.





Микита Микадо считает, что в Беларуси идет гражданская война. Об этом он сказал в эфире канала «Русские норм!» .

— Я согласен с тем, что в Беларуси идет гражданская война. Объявив свою инициативу, я и другие, кто делал этот проект, мы не хотели делать революцию, мы хотели остановить насилие. Если бы я или кто-то знал, что нашим ребятам с высокой долей вероятности угрожает опасность, то они бы уехали. У нас был бюджет на переезд из Беларуси, когда все это началось, — прокомментировал Микадо задержание сотрудников белорусского офиса PandaDoc.

Он рассказал, что даже в августе накануне не проявлял никакого интереса к президентским выборам в Беларуси, потому что был уверен, что «их опять сфальсифицируют, потом выйдет 60 тысяч человек, их арестуют и через пару суток отпустят».

— Но 9 августа мне друг дал наушник и говорит, послушай, у вас в Беларуси какая-то движуха происходит. Я слушаю и понимаю, что действительно вышло много людей. Подумал: ничего себе!

На следующий день открыл интернет, а там эти сцены избиений, взрывы гранат — и наступил шок. Потом узнаешь, что кого-то из друзей избили или зацепило гранатой, и понимаешь, что у меня на родине началась война. Непонятно зачем, — вспомнил бизнесмен.

Он признался, что первой реакцией на произошедшее стал шок, а потом желание «что-то делать, чтобы это остановить, потому что там страдают люди».

— У меня не было никакого плана, но у всех белорусов здесь, которых я знал, была одинаковая реакция: надо что-то делать. И все начали что-то делать. Я понимал, что в любой профессии есть плохие люди, с кучей детских травм и т.д. Но не мог понять, зачем избивать с такой жестокостью людей.

Я не мог понять эту степень жестокости. Я подумал, что там (в силовых структурах) работают молодые парни, зачем им делать это, если можно делать что-то другое и тоже зарабатывать деньги и чувствовать себя хорошо. И я записал это видео и предложил финансовую помощь силовикам, которые откажутся выполнять эти приказы, — рассказал сооснователь PandaDoc.

Он говорит, что на его инициативу откликнулись тысячи людей.

— Пошел поток сообщений. Кто-то собрался уходить из органов, кто-то, наоборот, обещал меня найти и угрожал. Писало большое количество людей, это были тысячи сообщений. А потом среди ночи мне позвонили и сказали, что задержали коллег .

Потом передали от властей: «Вот тебе за это. Прекращай».

Четыре человека оказались в заложниках. С другой стороны было общее дело, которое было правильным. В жертвы я никого не хотел приносить. Когда дело касается жизни людей, я не могу приносить их в жертву ради того, чтобы что-то делать.

Но после того, как я прекратил инициативу реакция властей не последовала сразу. Троих сотрудников выпустили через месяц и неделю после того, как забрали. Одного не выпустили до сих пор.

Ты ищешь логику, а ее может и не быть. Может быть, людей выпустили совершенно по другим причинам, а, может, по третьим. Я этого не знаю. Я не понимаю, зачем убивать индустрию ради того, чтобы напугать всех. Ведь айтишники мобильные, они собрались — и уехали.

Никто не предполагал, что за посты в инстаграме в Беларуси будут сажать в тюрьму людей, которые вообще никакого отношения к этим постам не имеют. Теперь я уже знаю, с кем мы имеем дело. Тогда не предполагал, что кто-то на подобное способен, — признался Микита Микадо.

Он говорит, что после этого не имел никакого обмена информацией с белорусскими властями и что сотрудникам белорусского офиса предложили переезд в Украину.

— Мы открыли офис в Украине и часть людей переехали. Это десятки сотрудников, — уточнил сооснователь компании.

Микита сказал, что у него самого нет политических амбиций, и он бы не хотел быть политиком или чиновником, потому что «это скучно» и потому что ему самому «нравится строить, делать бизнес, в идеале с нуля». Но и равнодушным к тому, что произошло в Беларуси, он остаться не мог.

— Когда происходит такой ужас, что-то нужно делать, и я сделал то, что я мог сделать с максимальной эффективностью в тот конкретный момент. Возможно, если бы таких людей было в десять раз больше, вероятность того, что пострадали мои сотрудники, была бы меньшей.

Я не знаю, что будет в Беларуси, но я ни разу не видел такого сплочения людей, такой взаимоподдержки! У меня реальное ощущение того, что Беларусь формируется как нация, как народ. И это происходит сейчас. И это происходит через невероятное количество боли, — сказал Микита Микадо.