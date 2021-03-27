27 марта – Международный день театра

Источник материала: ОНТ

28 «сцен» сегодня работают для белорусского зрителям – в мире отмечают Международный день театра.

Самый популярный в нашей стране – Большой театр. Билеты на постановки сюда сложно купить. На втором месте – музыкальный театр, за год его посещают больше 65 тысяч белорусов. И замыкает тройку Драматический театр имени Якуба Коласа.

Еще одна особенность белорусского театрального мира – почти половину постановок в Беларуси делают для детей.

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