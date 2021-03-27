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Премьер-министр Баварии выступил за скорейшее одобрение вакцины «Спутник V»
Источник материала: ОНТ
Маркус Зёдер призвал власти Евросоюза в ближайшее время одобрить применение препарата «Спутник V», т.к. в регионе наблюдаются проблемы с вакцинацией населения,
В одном из своих интервью Маркус Зёдер призывал правительства стран-членов ЕС «свободнее мыслить» в вопросе разрешения применения вакцин разных производителей, и выступал за допуск российского препарата в прививочной кампании в Германии.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в начале марта заявило о начале процедуры экспертизы вакцины «Спутник V». Проверка должна быть завершена до конца мая, после чего препарат сможет пройти регистрацию.
Фото: Pixabay
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Маркус Зёдер призвал власти Евросоюза в ближайшее время одобрить применение препарата «Спутник V», т.к. в регионе наблюдаются проблемы с вакцинацией...
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