Премьер-министр Баварии выступил за скорейшее одобрение вакцины «Спутник V»

Источник материала: ОНТ

Маркус Зёдер призвал власти Евросоюза в ближайшее время одобрить применение препарата «Спутник V», т.к. в регионе наблюдаются проблемы с вакцинацией населения, передаёт ТАСС.

«Решение об одобрении «Спутника V» следует принять как можно скорее. Мы должны вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцины. Сейчас ЕС нужно быстро заключить все необходимые контракты, чтобы получить как можно больше вакцины», – отметил Зёдер.

В одном из своих интервью Маркус Зёдер призывал правительства стран-членов ЕС «свободнее мыслить» в вопросе разрешения применения вакцин разных производителей, и выступал за допуск российского препарата в прививочной кампании в Германии.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в начале марта заявило о начале процедуры экспертизы вакцины «Спутник V». Проверка должна быть завершена до конца мая, после чего препарат сможет пройти регистрацию.

Фото: Pixabay

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