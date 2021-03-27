Источник материала: ОНТ

Взломанная база пользователей платформы для онлайн-петиций «Удобный город» выставлена на продажу. За копейки – всего-то за 60 тысяч российских рублей. Это около 2 тысяч в пересчете на белорусские рубли.

Потенциальный покупатель за эти деньги получает личные данные 600 тысяч пользователей – фамилию, имя, отчество, телефон, адрес домашний и электронной почты. Законно ли это? Конечно, нет. Но в «теневом» интернете свои правила, точнее их нет. А личные данные людей там – весьма ходовой товар. И если они попадут в руки мошенников, последствия могут быть печальными. Учитывая уровень безопасности разных альтернативных платформ, где гарантия, что данные пользователей, к примеру, того же «Голоса» в скором времени не выставят на продажу?

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