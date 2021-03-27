Европа испугалась песню про зайцев: что думают об этом музыканты?

Источник материала: ОНТ

Европа испугалась песню про зайцев? Накануне вечером Европейский вещательный союз заявил, что отстранил нашу страну от участия в Евровидении.

Новая песня, которую представила группа «Галасы ЗМеста» якобы, цитата: «нарушает правила Евровидения, а конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию». Чем, песней про зайцев? В начале марта Европейский вещательный союз забанил первую композицию белорусского коллектива «Я научу тебя». Организаторы усмотрели в ней «политический подтекст». И предложили песню переписать. Текст новой тоже «не зашел». Правда, в чем заключается претензия – совершенно не ясно.

Для скромной группы из Барановичей, о которой еще буквально месяц назад мало кто слышал, а сегодня знает вся Европа и далеко не в отрицательном ключе уже своего рода успех. И победа на Евровидении – по словам председателя Белтелерадиокомпании. Об этом говорят цифры: у песни «Я научу тебя» – сотни тысяч просмотров в интернете.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси: «По поводу того, что не пустили нашу команду на конкурс Евровидение-2021, мне хотелось бы сказать словами песни Аллы Борисовны – нас бьют, мы летаем. Не расстраивайтесь, ребята, все будет хорошо в вашей жизни. Я лично сам никогда не обращаю на это внимание, только работой, только песнями, концертами, клипами нужно доказывать. Вперед и вверх. Все будет здорово!»

Сам лидер группы «Галасы Зместа», заявил, что новая песня это своеобразный «ответ» на ситуацию с предыдущей. Несмотря на то, что группа не едет на конкурс, своим участием в национальном отборе музыканты довольны.

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