МВД: протестная активность в Беларуси приближена к нулю

Источник материала: ОНТ

По заявлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь, во всех регионах страны не зафиксированы несанкционированные массовые мероприятия.

Немногочисленные группы протестующих с незарегистрированной символикой были замечены в столице. Некоторые участники несанкционированного шествия задержаны и доставлены в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Информация о массовых задержаниях, в частности, в районе площади Бангалор, не соответствует действительности. Также не является достоверной и информация о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

По данным МВД, в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами.

Фото: МВД

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