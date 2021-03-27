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МВД: протестная активность в Беларуси приближена к нулю

27.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По заявлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь, во всех регионах страны не зафиксированы несанкционированные массовые мероприятия.

Немногочисленные группы протестующих с незарегистрированной символикой были замечены в столице. Некоторые участники несанкционированного шествия задержаны и доставлены в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Информация о массовых задержаниях, в частности, в районе площади Бангалор, не соответствует действительности. Также не является достоверной и информация о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

По данным МВД, в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами.

Фото: МВД

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По заявлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь, во всех регионах страны не зафиксированы несанкционированные массовые мероприятия....
 
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