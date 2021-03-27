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МВД: протестная активность в Беларуси приближена к нулю
Источник материала: ОНТ
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Немногочисленные группы протестующих с незарегистрированной символикой были замечены в столице. Некоторые участники несанкционированного шествия задержаны и доставлены в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Информация о массовых задержаниях, в частности, в районе площади Бангалор, не соответствует действительности. Также не является достоверной и информация о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.
По данным МВД, в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами.
Фото: МВД
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По заявлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь, во всех регионах страны не зафиксированы несанкционированные массовые мероприятия....
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