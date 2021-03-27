Что скрывают авиакомпании? Вы будете в шоке!

Источник материала: ОНТ

Садясь в самолет, пассажиры обычно переживают за благополучный взлет и посадку. А еще, чтобы не пришлось высаживаться где-нибудь посреди кукурузного поля, а тем более падать. Однако, помимо этого существует еще масса опасных моментов, о которых пассажиры даже не подозревают. Такие нюансы авиаперевозчики стараются держать в строжайшем секрете по понятным причинам. Но все тайное рано или поздно становится явным.





Тщательная дезинфекция

Перед входом в салон самолета нужно проверить у себя наличие дезинфицирующих средств. Как правило, санитарную обработку между рейсами бортпроводники производить не успевают, поэтому еда, которая лежит на столике, скорее всего, будет уже непригодна для употребления, если пассажир не хочет “заработать” проблемы с желудком в процессе полета.

Тем более, в свете последних событий, дезинфекция стала чуть ли не основной процедурой, чтобы не заразиться различными вирусами и бактериями. Поэтому, садясь на своё место, нужно сразу достать дезинфицирующие средства и обработать ими столик и поручни.

Взнос за сравнение цен

Зачастую покупатели билетов сравнивают цены на сайтах разных авиакомпаний. Но стоит понимать, что за каждое посещение сайта сравнения, клиенту придется заплатить взнос за сравнение цен, который включен в стоимость билета. Поэтому выгоднее будет приобретать билеты напрямую у перевозчика.



Фото: ok.ru

Отмена рейса

Эта ситуация весьма проблематична для пассажира. Каждый желает появиться в пункте назначения как можно раньше. Большинство людей предпочитают терпеливо ждать, когда проблема разрешится в их пользу. А зря. Авиакомпания уверена, что если клиент не беспокоится по этому поводу, значит, у него есть время подождать. Стоит подойти к представителям перевозчика и выяснить, когда можно будет попасть на ближайший рейс. В этом случае ситуация разрешится гораздо быстрее.

Невозвратный билет

При покупке всегда стоит уточнять, является ли приобретаемый билет возвратным. Потому что в случае отмены рейса деньги вернут далеко не всегда, а только в том случае, если он подлежит возврату. Чтобы выяснить этот факт, придется обратиться в авиакомпанию за консультацией, именно поэтому пассажиры бывают не в курсе.

Билет – не гарантия получения места в самолете

Сейчас, наверное, многие не поверили своим глазам. Но это на самом деле так. Авиакомпании иногда рассчитывают на опоздавших на рейс пассажиров, поэтому продают большее число билетов, чем мест в самолете. Но если ситуация сложится так, что места пассажиру не хватит, то авиакомпания будет обязана выплатить приличную компенсацию за причиненные неудобства, поэтому всяческим образом старается этого избежать.



Фото: vk.com

Один билет за одну покупку

Для авиакомпаний появляется отличная возможность подзаработать, когда туристы едут группой. Если покупать билеты по одному, то есть шансы значительно сэкономить, воспользовавшись акциями и скидками. Для группы людей продавец предложит билеты подороже.

Потерянный багаж

Если случилось так, что багаж пассажира не выехал вовремя, то стоит сразу же обратиться за помощью, не дожидаясь выхода всех вещей. Чтобы найти свои чемоданы, установлено определенное время. Если его потерять, то можно не увидеть дорогие сердцу вещи больше никогда. Существуют домыслы, что особо ценные вещи сотрудники аэропорта могут присваивать, но факт этот не доказанный. В любом случае, как только появился повод считать потерянным багаж, нужно сразу же бить тревогу.



Фото: travel-dom.ru

Объявления бортпроводников

В процессе полета можно услышать разнообразные просьбы от экипажа самолета. Как правило, они связаны с обычной турбулентностью или другими стандартными ситуациями. Но стоит обратить внимание на то, когда свет в самолете стал более приглушенный. Возможно, таким образом, пассажирам дают возможность привыкнуть к темноте, за чем может последовать организация аварийного выхода. Сюда же можно отнести просьбу убрать столики, потому что в процессе эвакуации они могут стать причиной травм.



Фото: bashny.net

Экономия топлива

Летать с полными баками для пассажиров самолета дорогое удовольствие, потому что в этом случае машина становится значительно тяжелее, а билет дороже. Стоит понимать, что топлива в самолете обычно столько, чтобы долететь до места назначения и не более того. Если что-то пойдет не так, то посадка будет аварийной. Однако вряд ли пилот когда-то пассажирам скажет, что совершается вынужденная посадка из-за отсутствия топлива. Скорее всего, речь будет идти о техническом обслуживании самолета.

По материалам сайтов: cocoin.su , stolcom.com , adme.ru





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram