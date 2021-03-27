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«Приснится же такое!»: страшный сон кота попал на видео

27.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Приснится же такое!»: страшный сон кота попал на видео

Чего больше всего боятся коты? Что их никто не будет гладить, остаться без еды или встретиться лицом к лицу с собакой? Неет, больше всего на свете коты боятся водных процедур.

Страшный сон кота попал на видео. Конечно же, никто не мог заснять настоящий сон животного, это всего лишь фантазия хозяина и немного монтажа. Но зато результат заставил посмеяться пользователей Сети.

Комментаторы оценили юмор автора ролика: «Надеюсь, ни один участник этой драматической постановки не пострадал», «Ахах, у моей кошки во время купания такие же глаза», «Сегодня сон, а завтра все равно искупают. Такая она — жизнь кошачья».


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Чего больше всего боятся коты? Что их никто не будет гладить, остаться без еды или встретиться лицом к лицу с собакой? Неет, больше всего на свете коты боятся водных...
 
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