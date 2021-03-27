Ни в коем случае не делайте это с кошкой!

Источник материала: ОНТ

Кошки считаются отличными манипуляторами. Они всегда знают, чего хотят и когда. Человеку, который решил завести кота, стоит сразу понять, что в его доме будет только один хозяин. Но, не смотря ни на что, эти пушистые создания дарят непередаваемые положительные эмоции. И от того, как чувствует себя кошка в доме, будет зависеть самочувствие хозяина. Поэтому важно знать, что ни в коем случае не стоит делать в отношении питомца.





Полагаясь на наблюдения специалистов, есть все шансы уберечь свою кошку от самых распространенных проблем, тем самым сделать ее жизнь ещё более счастливой. Поэтому стоит рассмотреть самые популярные ошибки ухода за кошкой и способы их устранения.

1. Миска для животного

Мало кто из владельцев четвероногих уделяет этому предмету необходимое внимание. Большинство скажут, что для кота важно, что она в принципе у него есть и туда периодически что-то подкладывают. Тем более, если это качественный кошачий корм, то какая разница для животного, откуда его есть.



Фото: legkovmeste.ru

Но некоторые признаки сигнализируют о том, что миска подобрана неправильно:

кошка вытаскивает еду из емкости;

ей приходится глубоко опускать голову, чтобы захватить пищу;

она широко открывает рот, когда ест.

Если владелец заметил такое поведение за своим питомцем, то стоит задуматься о замене миски. Она должна быть неглубокой, иначе кот будет чувствовать дискомфорт. Ее диаметр рекомендуется выбирать как можно больший, ведь котики имеют усики, которые могут задевать за края миски.

2. Миска с водой

Для кошки очень важен доступ к чистой и свежей воде. В природе она предпочитает пить ее из природных, проточных источников, поэтому нужно сделать так, чтобы вода в миске была максимально чистой.



Фото: funpics86.ru

Многие заводчики ставят ее у емкости с едой. Но это неправильно. В процессе принятия пищи в рядом стоящую воду попадают частички продуктов и шерсть. Со временем она может вовсе испортиться.

Если питомец пьёт воду из раковины или унитаза, то это явный признак некачественной воды в миске.

3. Сон на батарее

Тело кота отличается от человеческого тактильной чувствительностью. Поэтому долгий контакт котика с горячим предметом может привести к перегреву внутренних органов.



Фото: i1.wp.com

Он попросту не заметит, как оно произойдет, а последствия будут плачевными. Риск прямо пропорционален размерам питомца. То есть, чем больше кот, тем выше риск получить тепловой удар. Если питомец любит спать на батарее, то лучше оборудовать ему место, положив специальную подстилку на радиатор.

4. Стрижка

Коты крайне редко нуждаются в стрижке. Это может быть ситуация, связанная с образованием колтунов или планированием операции. Если нет острой необходимости, то делать этого не стоит, потому что без шерсти кот будет чувствовать себя крайне некомфортно. На солнышке у него будут все шансы обгореть или перегреться. А в тени при легком ветерке его начнет бросать в дрожь.



Фото: gos-vet.com

Чтобы избавить владельца от выпадающей шерсти, нужно регулярно вычесывать питомца.

5. Мягкие лапки

В настоящее время эта операция стала довольно популярной среди заводчиков. Но во многих странах она запрещена законом. Чтобы избавиться от когтя, коту удаляют целую фалангу пальца. Делается это под общим наркозом, что может сильно повлиять на здоровье и психику питомца.



Фото: i1.wp.com

Так как эта операция является настоящей ампутацией, то в послеоперационный период коту придется пережить невыносимые фантомные боли. И также это скажется и на последующем передвижении животного, поскольку после удаления пальцев его можно считать инвалидом и полноценно ходить он уже не сможет.

6. Маленькие «друзья»

Кошка по своей природе считается хищным животным. Поэтому дружбы между ней и рыбками, птичками, мышками быть категорически не может. Для хищника это потенциальная еда. Поэтому не стоит ему доверять меньшего питомца, инстинкт может сделать свое дело в любой момент и член семьи может оказаться съеденным. Лучше сделать выбор между кошкой и другими животными.

7. Наказание

Если добросовестный и чистоплотный кот вдруг перестал ходить в лоток, то не стоит торопиться наказывать его. Затея эта не увенчается успехом. К тому же существует риск окончательно испортить отношения с котом. Да и ни одно наказание пушистого ещё не привело к положительным результатам.



Фото: mykoshka.ru

Нужно разобраться в проблеме. Возможно, в кошачьем туалете что-то поменялось. Стоит тщательно проанализировать связь между переменами и вернуть все на свои места. Также кошки способны обижаться и пакостить специально, настаивая на своем. В этом случае придется уступить питомцу и подождать, когда смута в его душе утихнет.





По материалам сайтов: zen.yandex.ru , yandex.ru , kvartira.mirtesen.ru









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