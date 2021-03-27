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Ксения Собчак оправдалась за интервью со скопинским маньяком
Источник материала: ОНТ
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику в свой адрес после выпуска резонансного документального фильма о скопинском маньяке Викторе Мохове. Его Собчак опубликовала на
Главными претензиями стало то, что журналистка будто бы заплатила за съемки Мохову и излишне «любезничала» с насильником.
Но, по словам Собчак, главная задача журналиста — раскрыть собеседника, из-за чего иногда приходится подстраиваться под его лад.
Также Собчак опровергла информацию о том, что платила бывшему маньяку.
Напомним, Виктор Мохов провел 17 лет за решеткой и был освобожден в 2021 году. Он отбывал срок за похищение двух девушек 14 и 17 лет и насилие их в подвале на протяжение четырех лет.
Фото: стоп-кадр из видео на YouTube
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику в свой адрес после выпуска резонансного документального фильма о скопинском маньяке Викторе Мохове....
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