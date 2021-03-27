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Хоккейная команда Президента вышла в финал любительского турнира
Источник материала: ОНТ
Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XIV Республиканского турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Об этом
27 марта в полуфинальной игре президентская команда обыграла дружину из Минской области –9:2.
Лучшими игроками матча были признаны Николай Лукашенко (команда Президента) и Евгений Луцевич (Минская область).
Фото: БЕЛТА
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Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XIV Республиканского турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Об этом информирует...
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