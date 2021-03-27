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Четверо мужчин избили женщину возле московского кафе
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) в ночь на 27 марта возле кафе четверо мужчин избили женщину. Об этом сообщил
По сведениям источника, женщину доставили в одну из больниц Москвы с переломами глазницы и носа.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Pixabay
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В Москве (Россия) в ночь на 27 марта возле кафе четверо мужчин избили женщину. Об этом сообщил информируют «Известия» со ссылкой на РЕН-ТВ. По сведениям источника,...
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