История счастливого спасения: мужчина продолжает жить в сгоревшей комнате

Источник материала: ОНТ

Им не страшна опасность. Их задача и профессиональный долг – оказать помощь. Тем более, когда счёт идёт на секунды. История счастливого спасения.

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Узда. Вечер. Инспекторы ГАИ несут службу. Как вдруг один из сотрудников заметит, что на соседней улице в доме №7 на Площади Свободы внутри дома горит пламя. Реакция мгновенная: они сразу же побегут к горящему строению. На пороге их встретит мужчина: Его отведут на безопасное расстояние от дома и вызовут МЧС. Благодаря милиционерам пожар оперативно ликвидируют, не дав пламени перекинуться на соседние помещения.

Соседи вспоминают, что почуяли неладное ещё за несколько часов до происшествия:

Мужчина одинок. От него отказались сестра, даже собственные дети. Остальные жильцы этого дома теперь постоянно настороже.

Мужчина продолжает жить в сгоревшей комнате. Заставляя переживать соседей, не натворил бы ещё чего. Ведь следующий раз может стать последним. Для всех.

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