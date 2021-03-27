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История счастливого спасения: мужчина продолжает жить в сгоревшей комнате

27.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

История счастливого спасения: мужчина продолжает жить в сгоревшей комнате

Им не страшна опасность. Их задача и профессиональный долг – оказать помощь. Тем более, когда счёт идёт на секунды. История счастливого спасения.

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Узда. Вечер. Инспекторы ГАИ несут службу.  Как вдруг один из сотрудников заметит, что на соседней улице в доме №7 на Площади Свободы внутри дома горит пламя. Реакция мгновенная: они сразу же побегут к горящему строению. На пороге их встретит мужчина: Его отведут на безопасное расстояние от дома и вызовут МЧС. Благодаря милиционерам пожар оперативно ликвидируют, не дав пламени перекинуться на соседние помещения. 

Соседи вспоминают, что почуяли неладное ещё за несколько часов до происшествия: 

Мужчина одинок. От него отказались сестра, даже собственные дети. Остальные жильцы этого дома теперь постоянно настороже. 

Мужчина продолжает жить в сгоревшей комнате. Заставляя переживать соседей, не натворил бы ещё чего. Ведь следующий раз может стать последним. Для всех.

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Теги: Новости
 
 
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Им не страшна опасность. Их задача и профессиональный долг – оказать помощь. Тем более, когда счёт идёт на секунды. История счастливого спасения. Подробнее...
 
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