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Подборка ДТП, аварий и происшествий на дорогах Беларуси за неделю (ВИДЕО)

27.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подборка ДТП, аварий и происшествий на дорогах Беларуси за неделю (ВИДЕО)

Проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение знаками дорожного движения и абсолютное несоблюдение правил. Всё это приводит к необратимым последствиям. 

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Столица. Регулируемый пешеходный переход. Вы видите, как мальчик переходит дорогу. Через считанные секунды черная машина собьёт 11-летнего ребенка. Который, к слову, соблюдал все правила дорожного движения. Школьник доставлен в больницу.

Тем же вечером в аварии пострадают четверо, в том числе и двое детей. «Рено» проедет на красный, врежется в троллейбус, а после и в «Шевроле». В итоге трое пассажиров автомобиля с различными травмами госпитализированы. 

А это Могилёвский район. Водитель «Фиата» решит проигнорировать дорожный знак «Движение без остановки запрещено». Выезд на встречку и столкновение с мусоровозом. В результате семь человек, включая двоих детей, все пассажиры «Фиата» - получат травмы и будут доставлены в больницу. 

И снова столица. «БМВ» проедет перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнется со встречным «Фордом». Его водитель получит травмы и будет доставлен в больницу. 

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Проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение знаками дорожного движения и абсолютное несоблюдение правил. Всё это приводит к необратимым последствиям. ...
 
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