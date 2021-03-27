Подборка ДТП, аварий и происшествий на дорогах Беларуси за неделю (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение знаками дорожного движения и абсолютное несоблюдение правил. Всё это приводит к необратимым последствиям.

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Столица. Регулируемый пешеходный переход. Вы видите, как мальчик переходит дорогу. Через считанные секунды черная машина собьёт 11-летнего ребенка. Который, к слову, соблюдал все правила дорожного движения. Школьник доставлен в больницу.

Тем же вечером в аварии пострадают четверо, в том числе и двое детей. «Рено» проедет на красный, врежется в троллейбус, а после и в «Шевроле». В итоге трое пассажиров автомобиля с различными травмами госпитализированы.

А это Могилёвский район. Водитель «Фиата» решит проигнорировать дорожный знак «Движение без остановки запрещено». Выезд на встречку и столкновение с мусоровозом. В результате семь человек, включая двоих детей, все пассажиры «Фиата» - получат травмы и будут доставлены в больницу.

И снова столица. «БМВ» проедет перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнется со встречным «Фордом». Его водитель получит травмы и будет доставлен в больницу.

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