Как выглядит русская Рапунцель? Длина волос 172 см!

Источник материала: ОНТ

Диснеевская принцесса Рапунцель реальна. И живет далеко не в башне загадочного леса, а в России. Это Дарья Губанова из Барнаула. Длина ее волос составляет 172 см – побольше, чем рост некоторых людей.

Девушке 34 года. И косу она растит с 15 лет.

Теперь Дарья настоящая знаменитость. В ее Instagram 183 тысячи подписчиков. Там девушка показывает самые разные укладки и завораживающие фото. Кстати, у россиянки есть дочь, которая тоже решила отращивать волосы. Так что, возможно, скоро рекорд Дарьи будет побит.

Как же ухаживает за волосами девушка, спросите вы?

Моет голову она дважды в неделю, пользуется лечебными масками, пьет витамины. С распущенными волосами Губанова ходит только дома, так как на улице они могут за что-нибудь зацепиться. Но и дома с такой косой непросто.

Фото: instagram.com/dashik_gubanova

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