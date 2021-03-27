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Как выглядит русская Рапунцель? Длина волос 172 см!
Источник материала: ОНТ
Диснеевская принцесса Рапунцель реальна. И живет далеко не в башне загадочного леса, а в России. Это Дарья Губанова из Барнаула. Длина ее волос составляет 172 см – побольше, чем рост некоторых людей.
Девушке 34 года. И косу она растит с 15 лет.
Теперь Дарья настоящая знаменитость. В ее Instagram 183 тысячи подписчиков. Там девушка показывает самые разные укладки и завораживающие фото. Кстати, у россиянки есть дочь, которая тоже решила отращивать волосы. Так что, возможно, скоро рекорд Дарьи будет побит.
Как же ухаживает за волосами девушка, спросите вы?
Моет голову она дважды в неделю, пользуется лечебными масками, пьет витамины. С распущенными волосами Губанова ходит только дома, так как на улице они могут за что-нибудь зацепиться. Но и дома с такой косой непросто.
Фото:
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Диснеевская принцесса Рапунцель реальна. И живет далеко не в башне загадочного леса, а в России. Это Дарья Губанова из Барнаула. Длина ее волос составляет 172 см –...
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