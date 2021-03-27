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Они жили вместе и умерли в один день. Кто виновен в гибели троих человек?

27.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они жили вместе и умерли в один день. Кто виновен в гибели троих человек?

Жертв могло быть намного больше. Что же произошло в Минском районе? И кто виновен в гибели троих человек? 

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Мужчина выбежит и увидит охваченный пламенем соседский дом. В считанные минуты на место прибудут спасатели. Начнут ликвидировать пожар. А позже обнаружат внутри тела троих человек. По предварительной информации, ими являются мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Все - безработные. Занимались металлоломом. Те, что помладше, снимали жилье у старшего из погибших. Медь выплавляли прямо во дворе, костер жгли.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Но у всё у тех же соседей есть свои версии произошедшего. Истинную причину трагедии установит следствие.

По факту гибели людей проводится проверка. Для установления личности погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генотипоскопические и пожарно-техническая экспертизы.

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Жертв могло быть намного больше. Что же произошло в Минском районе? И кто виновен в гибели троих человек?  Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная...
 
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