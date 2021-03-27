Даже записи с камер не убедили её: 61-летняя минчанка отрицала, что украла сумку в магазине

Источник материала: ОНТ

Что делать, если вы нашли чью-то забытую или потерянную вещь? Как правило, законопослушный гражданин обратится в милицию или ближайшую охрану. Но. Есть и другая категория граждан. Которые уносят с собой, всё, «что плохо лежит». И следующая история – как раз одна из таких.

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В одном из столичных магазинов у покупательницы пропала сумка. Посмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники установили, что сумку похитила одна из посетительниц в тот момент, когда владелица рассчитывалась с кассиром за покупки. Спустя несколько часов подозреваемая задержана. 61-летняя минчанка полностью отрицала свою вину. И даже записи с камер не убедили её. В похищенной ей сумке находилось более 700 белорусских рублей, личные вещи и мобильный телефон.

На момент задержания часть денег подозреваемая уже успела потратить. Возбуждено уголовное дело.

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