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МВД: не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия

27.03.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники установили данные порядка двадцати человек, задержанных 27 марта в Минске. Список обновляется на правозащитном сайте spring96.org.

МВД: не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия

Среди них — редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович, репортер издания Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан. Все они задержаны в районе площади Бангалор.

В то же время Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале заявило, что информация о массовых задержаниях около площади Бангалор «не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади».

По данным МВД, во всех регионах страны «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами», — подчеркнули в министерстве.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Правозащитники установили данные порядка двадцати человек, задержанных 27 марта в Минске. Список обновляется на правозащитном сайте spring96.org.
 
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