Задержана член Координационного совета Наталья Дулина

В Минске задержана член основного состава Координационного совета, бывший доцент МГЛУ Наталья Дулина. Обстоятельства задержания пока неизвестны.





Наталья Дулина была уволена из МГЛУ в ноябре прошлого года за выражение своей активной гражданской позиции.