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Задержана член Координационного совета Наталья Дулина
Источник материала: Навiны
В Минске задержана член основного состава Координационного совета, бывший доцент МГЛУ Наталья Дулина. Обстоятельства задержания пока неизвестны.
Наталья Дулина была уволена из МГЛУ в ноябре прошлого года за выражение своей активной гражданской позиции.
В начале ноября она была
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В Минске задержана член основного состава Координационного совета, бывший доцент МГЛУ Наталья Дулина. Обстоятельства задержания пока неизвестны.
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